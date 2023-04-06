25-летний Назир Наужоков нуждается в срочной реабилитации

Молодой человек восстанавливается после серьезного ДТП, которое произошло два года назад.
Назир Наужоков уверенно сидит в коляске и самостоятельно в ней передвигается. Уже научился держать ложку и даже бутылку с водой. Для терчанина это огромное достижение.
А вот писать пока сложно. Освоить авторучку и карандаш еще предстоит… Беда приключилась в июле 20-го. Юноша в то время работал и учился в Астрахани. В день происшествия должен был получать диплом о высшем образовании. Машина, в которой ехал Назир, двигалась на высокой скорости, и водитель не справился с управлением. В результате у Наужокова – множественные переломы позвоночника и паралич. После серии курсов реабилитации в Москве стабилизировалось давление. Молодой человек начал двигаться!
Он настойчиво тренируется дома. Не оставляет надежду снова вернуться к полноценной жизни. Родные поддерживают во всем. Старший брат трудится по ночам. На заработанные деньги смог купить специальный тренажер – вертикализатор, который помогает укреплять туловище и ноги.
Сейчас Назиру жизненно необходим очередной курс реабилитации в столице страны. С ним семья Наужоковых связывает все надежды, ведь полученные до этого процедуры дали хороший эффект. Необходимо почти три миллиона 395 тысяч рублей. Из них на сегодня собрали больше 70 тысяч. Помочь Назиру может каждый. Всю информацию о том, как это сделать, можно найти во «ВКонтакте» в специально созданной группе.
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