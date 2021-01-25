25 января –День российского студенчества





Делиться эмоциями, мотивировать и вдохновлять… Именно так видят нынешние студенты вузов Кабардино-Балкарии праздник, объединяющий молодежь страны. Сегодня в России празднуют Татьянин день или День студента.

Ежегодно его отмечают с большим размахом. Массовые мероприятия 25 января проводят со времен Николая Первого, официально сделавшего праздник всероссийским. А сама традиция уходит корнями в далекий 1755-й год. День памяти святой православной мученицы Татьяны Крещенской тогда совпал с днем учреждения Московского университета. В этом году свои коррективы в план торжеств внесла пандемия коронавируса. Широко отмечать День студента не будут.

В Кабардино-Балкарском аграрном университете сегодня пройдет праздничный концерт. Самым успешным учащимся по традиции вручАт грамоты и благодарности. КБГУ свой студенческий актив наградит поездкой в оздоровительный лагерь в Приэльбрусье. Различные мероприятия, в основном дистанционные, планируют провести и в других учебных заведениях республики.