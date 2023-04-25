25-го апреля православные христиане отмечают Радоницу

Сегодня православные христиане отмечают Радоницу – день первого после Пасхи поминовения усопших. В народе его еще называют Родительским днем. По распоряжению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова 25-ое апреля объявлено в республике выходным.
Об этом руководителя региона попросили в Нальчикском благочинии Пятигорской и Черкесской епархии... Радоницу отмечают на девятые сутки после Воскресения Христова. Перед посещением кладбища советуют прийти в храм к началу службы и подать записку с именем усопшего, чтобы ее прочитали у алтаря.
Уже находясь у места погребения, хорошо сделать там уборку. Можно также зажечь свечу и вспомнить о близком человеке – о его добрых делах. Радоница – не время скорби и печали, говорят священнослужители. Напротив, православные продолжают радоваться Воскресению Христову и молятся о своих близких, которых уже нет рядом. Добавим, что в этот день принято раздавать сладости.
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