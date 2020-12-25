25 декабря – День ввода советских войск в Афганистан





Сегодня – 41 годовщина со дня ввода советских войск в Афганистан. Многие ушли на ту войну совсем юными – сразу после школы. Среди них – уроженец Анзорея Харитон Локов.

В 1979-м он попал в десантно-штурмовой батальон в провинции Кандагар, где был механиком-водителем. Локов транспортировал боеприпасы и топливо, а также помогал вывозить убитых и раненых. В одном из ожесточенных боев сам потерял ногу.

«Наши ребята попали в засаду в пойме реки, нас направили туда, чтобы помочь этим ребятам. Мы подъехали к ним, десант высадили, вынесли сперва раненых, мы вывезли, потом убитых тоже вывезли, и при подъезде уже вывести остальных ребят, я там и подорвался», — вспоминает ветеран.

После ранения Харитон Локов полгода провел в госпиталях, после отправился в родное село. Целый год пытался найти себя, понять, как жить дальше. Судьба была благосклонной: как инвалиду войны, ему дали квартиру в Нальчике. Друзья познакомили с девушкой – студенткой медучилища, которая в будущем стала его женой. Начал работать в розничной торговле, чем занимается и поныне. С супругой Диной вырастили двух дочерей, воспитывают внуков.

За девять лет афганской войны свой интернациональный долг там выполняли 1800 уроженцев Кабардино-Балкарии.