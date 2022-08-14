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25 августа стартует осенний этап продажи туров по России с кешбэком в 20%

25 августа стартует осенний этап продажи туров по России с кешбэком в 20%

14.08.2022 | 18:47
25 августа стартует осенний этап продажи туров по России с кешбэком в 20%. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Коснется он поездок с 1 октября до 25 декабря. В программе участвуют все российские регионы, в том числе и Кабардино-Балкария. Предполагается, что возможностью вернуть часть стоимости путевки смогут воспользоваться около 600 тысяч человек. В целом отмечается, что программа туристического кешбэка при путешествиях внутри страны успела хорошо себя зарекомендовать. Она поддерживает экономику российских субъектов, причем даже в период низкого сезона. За два года скидки на туры получили свыше 4 миллионов человек, из них в текущем – уже около 2 с половиной миллионов.  
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