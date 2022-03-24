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Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов проинспектировал ремонт поликлиники №3 в Нальчике

Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов проинспектировал ремонт поликлиники №3 в Нальчике

24.03.2022 | 22:52
В третьей нальчикской поликлинике организовали капитальный ремонт. Как он продвигается, решил проверить министр здравоохранения Рустам Калибатов, сообщили в пресс-службе ведомства. Министр проинспектировал работы, которые идут по программе модернизации первичного звена здравоохранения. В поликлинике уже заменили мягкую кровлю на шатровую, обновили окна, двери, напольное покрытие, лифты, инженерные коммуникации. Также приобрели новое оборудование экспертного класса – современный эндоскоп и рентген-аппарат. Завершить ремонт здесь планируют к концу года...  Рустам Калибатов поблагодарил медиков за хорошую работу в период, когда заболеваемость коронавирусом росла. Министр подчеркнул, что необходимо активно продолжать прививочную кампанию и проводить планомерную диспансеризацию  пациентов, переболевших ковидом.
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