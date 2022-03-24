Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов проинспектировал ремонт поликлиники №3 в Нальчике

В третьей нальчикской поликлинике организовали капитальный ремонт. Как он продвигается, решил проверить министр здравоохранения Рустам Калибатов, сообщили в пресс-службе ведомства. Министр проинспектировал работы, которые идут по программе модернизации первичного звена здравоохранения. В поликлинике уже заменили мягкую кровлю на шатровую, обновили окна, двери, напольное покрытие, лифты, инженерные коммуникации. Также приобрели новое оборудование экспертного класса – современный эндоскоп и рентген-аппарат. Завершить ремонт здесь планируют к концу года... Рустам Калибатов поблагодарил медиков за хорошую работу в период, когда заболеваемость коронавирусом росла. Министр подчеркнул, что необходимо активно продолжать прививочную кампанию и проводить планомерную диспансеризацию пациентов, переболевших ковидом.