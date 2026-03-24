24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом

Ежегодно 24 марта мировое сообщество отмечает Всемирный день борьбы с туберкулезом. По данным Всемирной организации здравоохранения, проблема инфекции остается одной из самых острых в мире. А врачи напоминают: болезнь излечима, но успех терапии напрямую зависит от своевременного выявления заболевания.
Людмила Кондрашова работает детским врачом-фтизиатром в туберкулезном диспансере Нальчика. В своей практике она сталкивалась с тяжелыми случаями заболевания. Об одном из них она рассказала нашей съемочной группе.
Туберкулез занимает первое место среди всех инфекций по числу летальных исходов. Ежегодно в стране он уносит больше миллиона жизней. Снизить эти цифры помогут три правила: вакцинация БЦЖ в роддоме, ежегодный снимок легких (для детей — проба Манту) и здоровый образ жизни: сбалансированное питание, витамины, все, что укрепляет организм.
Особую тревогу вызывает ситуация среди подростков. Врачи называют несколько причин, почему эта возрастная группа оказалась в зоне риска. Специалисты напоминают: туберкулез лечится, но крайне важны своевременная профилактика и раннее выявление. Регулярные обследования и внимание к своему здоровью остаются главной защитой. В преддверии Дня борьбы с туберкулезом врачи проведут конференции и семинары, где расскажут о болезни и клинических случаях.
