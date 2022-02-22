23го февраля при участии телеканала «Россия 1» в большой прокат выходит фильм «Мистер Нокаут»

Родился 26 августа 1937 года в подмосковном городе Кунцево (ныне Кунцевский район Москвы).

Отец Валерия, Владимир Степанович, погиб на фронте, когда мальчику едва исполнилось пять лет. Его мать Руфина Васильевна, чтобы оградить сына от влияния улицы, отдала Валеру в Ташкентское суворовское училище. Именно там, в возрасте 12 лет он начал заниматься боксом под руководством Юрия Матулевича-Ильичёва.

К 17 годам Попенченко уже имел в своём активе более 20 побед в городских соревнованиях разного уровня. В 1955 году в составе сборной команды Узбекистана Валерий выиграл Первенство СССР среди юношей по боксу.

В том же году, окончив Суворовское училище с золотой медалью, переехал в Ленинград, где стал курсантом Ленинградского высшего пограничного военно-морского училища.

В училище, поддавшись уговорам руководства, Валерий выступил (без подготовки) на чемпионате СК «Динамо», где проиграл схватку спортсмену из Москвы и выбыл из соревнований. Попенченко решил оставить бокс, чтобы больше времени отдавать учёбе, а также занялся барьерным бегом. На одной из тренировок он познакомился с известным тренером по боксу из Ленинградского общества «Динамо» Григорием Филипповичем Кусикьянцем, который вернул его в бокс.

В 1960 году Попенченко завоевал титул чемпиона СССР во 2-м среднем весе и в дальнейшем успешно защищал его ещё пять раз.

В финальном бою чемпионата 1960 года он разгромил сильнейшего литовского боксёра Дэна Позняка. Однако на Олимпиаду в Риме вместо Попенченко отправили Геннадия Шаткова – чемпиона Олимпийских Игр 1956 года.

В 1963 году на Чемпионате Европы по боксу, проходившему в Москве, Попенченко впервые победил на международных соревнованиях.

На Олимпийские игры в Токио осенью 1964 года Валерий Попенченко отправился в ранге основного претендента на золото. Первый олимпийский соперник – Султан Махмуд из Пакистана – не выдержал раунда, бой остановили после двух нокдаунов. Второй матч против ганца Джо Дарти советский боксёр выиграл по очкам. Следующий поединок с поляком Тадеушем Валасеком Попенченко выиграл за явным преимуществом. Финальный бой Олимпиады продолжался меньше минуты, 5-кратный чемпион ФРГ Эмиль Шульц был отправлен в нокаут уже в первом раунде.

По итогам Олимпиады Попенченко был награждён кубком Вэла Баркера, который вручается самому техничному боксёру турнира.

В 1965 году Валерий Попенченко в шестой раз выиграл Чемпионат СССР, и во второй раз – Чемпионат Европы. В этом же году спортсмен неожиданно для всех решил завершить боксёрскую карьеру, имея в своём послужном списке 200 побед в 213 проведённых боях.

Валерий переехал в Москву, где занялся научной работой. В 1966 году в ВИТУ («Ленинградском высшем инженерно-техническом училище имени А.Н.Комаровского») состоялась защита его кандидатской диссертации на тему «Жизнеобеспечение подводных лодок и космических кораблей».

С 1970 по 1975 Попенченко возглавлял кафедру физического воспитания МГТУ им. А.Д. Баумана. В должности заведующего научно-технической лаборатории занимался подготовкой и восстановлением спортсменов, а в 35 лет начал работать над докторской диссертацией: «Физическое воспитание в вузе. Пути повышения эффективности учебного процесса».

Валерий Попенченко был дважды женат. Его первую жену звали Наталья Александровна Денина и она была старше на 14 лет. Отношения Натальи с матерью Валерия и с его тренером не сложились. Совместных детей в этом браке не родилось, и они вскоре расстались.

В сентябре 1966 года на выставке Родена в Эрмитаже Попенченко познакомился с Татьяной Вологдиной – студенткой кораблестроительного института из семьи потомственных учёных. Их случайное знакомство закончилось браком. Свадьба состоялась 21 января 1967 года, а 19 ноября 1967 года у них родился сын Максим.

15 февраля 1975 года Валерий Попенченко погиб в результате загадочного несчастного случая, упав в пролёт лестницы без перил недостроенного главного корпуса МГТУ. Попенченко пролетел вниз три этажа, смерть наступила мгновенно. Согласно официальной версии у Попенченко произошёл микроинсульт. Но в случайность произошедшего поверили далеко не все: кто-то был уверен, что Валерия Владимировича убили, а кто-то считал, что он покончил жизнь самоубийством. Но истинная причина его гибели до сих пор остаётся тайной.

Валерий Попенченко похоронен в Москве на Введенском кладбище.

Родился 12 марта 1915 года в Армавире.

После переезда семьи в Ленинград был чернорабочим. В 1933 году увлекся боксом, стал перворазрядником. Поступил в Ленинградский институт физкультуры им. П.Ф. Лесгафта. Распределился и работал на кафедре физвоспитания во 2-м Медицинском институте в Ростове-на-Дону.

В 1938 году вернулся в Ленинград и стал работать тренером в ДСО «Динамо».

В 1941 году с началом Великой Отечественной войны ушёл на фронт добровольцем, служил начальником охраны аэродрома Горелово. В августе 41-го в бомбардировке погибло почти всё его подразделение, а Кусикьянца взрывной волной выбросило из окна второго этажа. В результате чудовищного ранения особенно пострадала челюсть будущего тренера. Два года Кусикьянц не мог нормально открыть рот. После контузии Кусикьянца назначили начальником военно-допризывной подготовки МВД. В 1944-м, после ранения и госпиталя он работал инструктором пожарно-технического управления, а затем преподавателем физподготовки в управлении милиции Ленинграда.

После войны, с 1946 года по 1973 год был тренером сборной Ленинграда, с 1961 года по 1967 год – тренером сборной СССР. Несмотря на это, Спортивный комитет не включил Кусикьянца в состав делегации, отправлявшейся на Олимпийские игры в Токио: в Японию его ученик Валерий Попенченко полетел один. Григорий Филиппович поехал в Японию за свой счёт, в качестве туриста. Обманным путём проник в Олимпийскую деревню, где жил в одном номере со своим подопечным, спал на полу и привёл Валерия Попенченко к успеху.

С 1961 по 1973 год Григорий Филиппович был также старшим тренером сборной Центрального совета ДСО «Динамо», где создал высокотехничный «динамовский» стиль. Среди его подопечных были также призёры чемпионата СССР Алексей Орлов, Алексей Пичугин, Роман Каристэ, Анатолий Павлов. Позднее Кусикьянц подготовил чемпиона страны Юрия Коноплёва, шестикратного призёра первенств СССР Бориса Опука, четырёхкратного — Виктора Егорова, двукратного — Леонида Пивоварова, известных мастеров ринга Алексея Черняева, Важу Микаэляна, Николая Сигова, Игоря Лебедева, Александра Иванова и многих других.

Григорий Филиппович Кусикьянц умер 20 декабря 2002 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Серафимовском кладбище.

С 2003 года в Санкт-Петербурге ежегодно проводится турнир по боксу, посвящённый памяти Григория Кусикьянца.

На базе Красногвардейской ДЮСШ создан боксёрский клуб «Олимп» имени Г. Ф. Кусикьянца.

Имя Григория Кусикьянца увековечено на Аллее Славы звёзд спорта в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Новый фильм Артема Михалкова рассказывает о жизни и приключениях легендарного советского боксера Валерия Попенченко (Виктор Хориняк), чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио – о его детстве в суворовском училище в Ташкенте, о службе курсантом-пограничником, о его первых успехах и неудачах, и о его дружбе с тренером спортивного общества «Динамо» Григорием Кусикьянцем (Сергей Безруков). История о том, что в любом, даже самом престижном поединке, для спортсмена главное – преодолеть себя, свои страхи и слабости, и только тогда можно будет одержать настоящую победу. Фильм снят при финансовой поддержке Корпорации «РОСТЕХ», Акционерного общества «ОБЪЕДИНЕННАЯ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ», Холдинга «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ», ОФ «OU7», ПАО «КОМПАНИЯ «СУХОЙ»» и «НАЦИМБИО».История художественного фильма о знаменитом советском боксёре Валерии Попенченко и его легендарном тренере Григории Кусикьянце началась с того, что однажды режиссёр Артём Михалков увидел по ТВ документальную картину «Мистер Нокаут. Загадка Валерия Попенченко». Затем в его руках оказалась изданная в 1968 году автобиографическая книга Попенченко «И вечно бой…». Судьба спортсмена показалась Михалкову очень любопытной и кинематографичной. Помимо выдающихся спортивных достижений Валерий был талантлив абсолютно во всём: он блестяще играл в шахматы, увлекался живописью, скульптурой, литературой, знал множество стихотворений русских классиков наизусть и сам писал стихи, в совершенстве владел английским языком, знал немецкий, французский, занимался научной работой и защитил диссертацию кандидата технических наук. «Его история очень сильно меня вдохновила, – признаётся режиссёр. – К тому же у нас давно не снимали картины про бокс, и всё это подвигло меня на реализацию этого проекта». Особую роль главного героя в истории отечественного бокса признают в наши дни. Татьяна Кириенко, генеральный секретарь Федерации бокса России, рассказывает: «Валерий Владимирович Попенченко не просто выдающийся боксёр, это настоящая легенда своего времени, чья слава была сродни славе Юрия Гагарина. На его поединки зрители ходили как на праздник, а манерой поведения в ринге восхищались специалисты во всём мире. Попенченко выступал всего до 27 лет, но за это время успел стать олимпийским чемпионом в 1964 году, дважды выиграть чемпионаты Европы – в 1963 и 1965 годах, шесть раз стать чемпионом страны. Кроме того, он был единственным советским боксёром-лауреатом Кубка Вэла Баркера, который вручается лучшему олимпийскому боксёру. Валерий Попенченко был уникальным боксёром - в ринге он был быстр, стремился обострить любой поединок, любил заканчивать бои досрочно, за что его и прозвали «Мистер Нокаут». Известны случаи, когда соперники имитировали нокауты, чтобы не продолжать поединки против него. Для всего нашего бокса – он настоящий кумир». В советской прессе технику ведения боя, свойственную Валерию Попенченко, называли «корявой»: она совершенно не вписывалась в классические каноны того времени. Методы, к которым прибегал во время тренировок его наставник, Григорий Кусикьянц, тоже вызывали массу споров и недовольства. В мире советского бокса их тандем называли «Драчун и Психопат». «Мне было важно показать, как мог неугодный консервативному большинству тренер привести своего несоответствующего традиционным представлениям о боксёре подопечного к таким большим победам, - объясняет режиссёр. – Важно показать необычную методику тренировок, в частности, Кусикьянц заставлял учеников колоть дрова, заниматься балетом, жонглировать и играть в шахматы. (Позже, кстати, эти методы появлялись в различных иностранных фильмах про бокс, например, в «Рокки»). И, главное, показать их действительно весьма интересные отношения друг с другом: отец Попенченко погиб на фронте, и тренер заменял ему отца». Над сценарием работали братья Владимир и Олег Пресняковы. Вместе с Артёмом Михалковым они изучали материалы о Попенченко и Кусикьянце, общались с вдовой Попенченко Татьяной Игоревной и его сыном Максимом, разговаривали с друзьями легендарного боксёра и его наставника, встречались с теми, кто знал их лично, тренировался с ними и выступал. «Мы услышали очень много разных мнений, историй, воспоминаний, которые, конечно, далеко не все попали в картину, – говорит Артём Михалков. – И важно сказать, что мы делали не документальный фильм, а художественный, со своими творческими решениями и сюжетными ходами для усиления истории. Наше кино отличается от реальной жизни». «Как мне кажется, братьям Пресняковым удалось написать такой сценарий, который одинаково интересен и профессионалам в боксе, и просто любителям, и даже людям далёким от спорта. Фильм – это всегда миф, который ставит виртуальный памятник, в данном случае великому боксёру Валерию Попенченко», – говорит Сергей Безруков, воплотивший на экране образ Григория Кусикьянца. Съёмки фильма начались в конце мая 2019 года и растянулись почти на два с половиной года. «Это были большие, долгие, сложные съёмки, из-за пандемии нам несколько раз приходилось останавливаться, и чуть ли не распускать всю группу, а потом собирать всех заново, – признаётся Артем Михалков. – Но у нас действительно сложилась команда единомышленников, которые буквально жили этим фильмом. Нас поддержали Министерство культуры, госкорпорация Ростех и лично Сергей Викторович Чемезов, Федерация бокса России и многие другие. Я также благодарен Антону Андреевичу Златопольскому за участие в нашем проекте. Во время работы мы сталкивались с множеством непредсказуемых моментов, но наша вера в проект и наше желание его реализовать в прямом смысле творили чудеса». Ещё одним фантастическим моментом в создании картины Артём Михалков называет музыку, написанную композиторами Иваном Бурляевым, Дмитрием Носковым и Константином Куприяновым. «Они долго работали над саундтреком. Музыка невероятно дополняет образы наших героев, помогает им раскрыться. И у нас появилась возможность записать симфонический оркестр: это сильно повлияло на глубину изображения, на атмосферу, что очень важно. Любое из искусств хочет быть похожим на музыку, и она очень украшает наше кино», – делится Артём Михалков.Как сделать бокс интересным и красивым? Поставить в ринг двух боксёров. Но если в реальности это высказывание соответствует правде, то в кино действуют совсем иные законы. «Когда мы с оператором Юрием Никогосовым и постановщиков боёв Фёдором Старых только приступали к работе над фильмом и обсуждению боев, мы даже представить себе не могли, как, оказывается, сложно сделать бокс зрелищным для художественного фильма, – признаётся Артём Михалков. – В фильмах про командный спорт добиться зрелищности проще, хотя бы просто потому, что в игре задействовано много человек. Но в боксе все удары, все связки более-менее похожи, и сделать из этого выразительный экшн было невероятно сложной задачей, потребовавшей огромного количестве времени, усилий, репетиций. Но мы это сделали. И я считаю, что всё, что происходит у нас в ринге, сделано правдоподобно и честно. И вся картина сделана честно. Это очень важно для меня». В самом начале работы над фильмом «Мистер Нокаут» промелькнула идея взять на роль Попенченко настоящего боксёра. «Но мы приняли решение всё-таки взять актёра. Почему – ответ можно увидеть на экране, – признаётся Артём Михалков. – Фактура Виктора Хориняка, его типаж, его внутреннее состояние, как мне кажется, очень совпадают с нашим главным героем. И несмотря на то, что Виктор, помимо нашей картины, был занят ещё в двух фильмах, и из-за этого у нас порой возникали остановки в съёмках, я сознательно на это шёл, потому что видел в роли Попенченко именно его». Но, конечно, артист должен был уметь боксировать. И хотя Виктор в детстве занимался боксом, причём профессионально, перед съёмками его тренировал Константин Николаевич Копцев – заслуженный тренер СССР, председатель тренерского совета Федерации бокса России. «Фёдор Старых очень долго ставил все бои, это было сложно, потребовало много сил и нервов. И что очень важно и ценно для фильма, благодаря тренировкам Копцева Хориняк в сценах поединков боксировал сам, сам делал все связки, все комбинации», – признаётся режиссёр. Роль Григория Кусикьянца исполнил Сергей Безруков. «Сергей Витальевич – очень сильный артист, и в нём есть тот темперамент и характер, который был у Кусикьянца, – говорит Артём Михалков. – И, хотя в современном мире это очень сложно, потому что у людей безумная занятость, накануне съёмок у нас получилось встретиться, пообщаться, поговорить о героях фильма». «Отправной точкой для меня стал фильм «Движение вверх», во время просмотра которого я удивился собственной мысли: знаю, что выиграют, но какие нервы! Так сформировалось желание сняться в фильме о спорте, но таком спорте, который был бы близок мне. Когда через несколько лет Артём предложил мне роль в фильме «Мистер Нокаут» – всё совпало. Бокс – это такой мужской адреналин. Я очень люблю бокс и жалею, что сейчас не могу тренироваться как раньше – этот спорт противопоказан актёрской профессии. Однажды я пришёл на съёмку с синяком над бровью и с тех пор гримёров больше не подвожу. Если занимаюсь, то не в спарринге. Но моё увлечение очень помогло в работе над фильмом. Не без гордости замечу – мой тренер говорил, что на КМС могу идти легко. Кстати, имя моего тренера – Владимир Григорьевич, но я его звал – Григорьич. Так же как Попенченко называл своего тренера – Филиппыч. Во время съёмок, я, конечно, пытался привнести в «Филиппыча» немного моего «Григорьича», – рассказывает Сергей Безруков. – Во время работы самыми захватывающими для меня были сцены боёв. Иногда я оставался на площадке и наблюдал за процессом, даже когда не был в кадре. Непозволительная роскошь при моем графике!». «До начала работы над фильмом я знал лишь о факте чемпионства Валерия Попенченко, но никаких подробностей ни о нём, ни о его тренере, – продолжает Сергей Безруков. – Так как я увлекаюсь боксом, сбор материалов был не работой, а удовольствием. А ещё я поклонник документального кино и хроники, поэтому с огромным интересом смотрел все сохранившиеся материалы про Попенченко: и бои, и тренировки, и интервью. Ведь иногда выражение лица реального человека, пойманный документалистом взгляд, дают тебе импульс для решения роли. Речь не о внешнем сходстве, не о копировании походки или голоса, а о том, чтобы передать суть – его мысли, чувства, желания. Из этого складывается персонаж». Маму Валерия Попенченко – Руфину Васильевну – сыграла Евгения Дмитриева. «Мне неоднократно присылали сценарии про спортсменов, но я всегда отказывалась, потому что и роли предлагали какие-то не интересные, да и жанр меня никогда особо не привлекал, – признаётся Евгения Дмитриева. – А здесь мне почувствовалась человеческая история. Я ничего не знала про Попенченко, но прочитав сценарий, мне показалась очень занятной его судьба. А потом я встретилась с Артёмом Михалковым, и он меня совершенно очаровал. Мне показалось, ему очень близка эта история, и что он чётко знает, что хочет». «Перед съёмками я прочитала про Валерия Попенченко всё, что только можно было о нём найти в Сети: воспоминания современников, спортсменов, множество смешных историй. Про его маму не так много написано, но по сценарию, мне кажется, мы выбрали правильную ноту, чтобы показать ту связь, которая была у Валерия с матерью, – продолжает Евгения Дмитриева. – Это история матери, которая, потеряв мужа на войне, растила сына одна, и, побоявшись, что не справится сама, что «улица утащит», отдала сына в Суворовское училище. А затем, хоть ей и не нравилось, согласилась с желанием сына стать боксёром, постаралась принять, понять, да ещё и чем-то помочь. Чем могла, потому что тогда, конечно, совсем другие времена были. И её судьба похожа на судьбу многих женщин послевоенного времени, которые остались и за себя, и за отца. Мне показалось интересным в этом пожить. Я сама чуть-чуть из того времени, из того поколения, которое мечтало совершать подвиги, я же всё-таки 1972 года рождения. Мы выросли на знании и понимании этого времени. Ещё были живы люди, которые поднимали всё после войны. Моя бабушка растила двух детей без мужа: он прошел три войны, но, к сожалению, погиб на заводе уже после войны. Она мне много рассказывала о своей жизни». Валерия Попенченко в юности сыграл Олег Чугунов – «чудесный, тонкий молодой артист», по словам Евгении Дмитриевой. А совсем маленького Валерку – Андрей Титченко, которому на момент съёмок было семь лет. «Замечательный совершенно мальчишка, – рассказывает Евгения Дмитриева. – Помню, захожу в вагончик, думаю, надо как-то пристроиться, подружиться, поболтать. А он сидит и смотрит видеоблог, который мой сын Марк любит – про желейного медведя Валеру. И я какую-то фразу ему оттуда сказала. Андрюшка как расхохотался, посмотрел на меня: «А, так ты в теме!» Так мы и подружились. Очень легко было с ним». Роль Тани – невесты Валерия Попенченко, впоследствии ставшей его женой – исполнила Ангелина Стречина. «Когда я впервые прочла сценарий, меня очень заинтересовала история Валерия Попенченко, его необычная судьба, хотелось узнать, неужели всё так и было в действительности. Я тут же бросилась искать информацию о его жизни в интернете, – говорит Ангелина Стречина. – Пообщаться с кем-то, кто знал лично Валерия и Татьяну, мне, к сожалению, не довелось, но я читала статьи, смотрела фильмы той эпохи, много разговаривала с режиссёром о своей героине». «Я сама люблю смотреть фильмы, основанные на реальных событиях. На мой взгляд, это достаточно хороший способ заинтересовать зрителя, дать ему возможность узнать ещё больше о важных событиях и людях, – продолжает Ангелина Стречина. – И, конечно, было очень интересно оказаться в том «времени». Как, возможно, и многим девушкам на моем месте, мне очень понравились платья. В них чувствуешь себя безумно женственной, даже ходишь по-другому, точно паришь над землёй. И, конечно, машины! Старинные и красивые!» Образ Евгении Петровны, мамы будущей жены Валерия Попенченко Татьяны, на экране воплотила Инга Оболдина. «Что касается моей героини, то я делала очень гротесковый образ этакой рафинированной дамы с бриллиантами в ушах. Она просто ещё одно из обострённых обстоятельств, с которым приходится сталкиваться главному герою, – поясняет Инга Оболдина. – Но, конечно, в жизни она не была такой. Так или иначе, фильм – это художественное произведение, и в нём есть гротеск, преувеличение. И не стоит относиться к нему, как к исторической справке». «Мне очень хотелось бы пообщаться с вдовой Валерия Попенченко. Дело в том, что мой отец в прошлом был боксёром. И слово бокс звучало у нас в доме каждый день. И меня он учил боксу, показывал, как правильно ударить прямо в нос. И, конечно же, он обожал Валерия Попенченко. Ещё в детстве он мне о нём рассказывал, о том, какой благородной души был этот великий боксёр. Так что мне было очень интересно принять участие в этом фильме, – продолжает Инга Оболдина. – Ну, и конечно, фильм привлёк меня той великолепной командой, которая тут подобралась: Женя Дмитриева, Серёжа Безруков, Витя Хориняк. И мне всегда хотелось поработать с Артёмом Михалковым. А ещё я обожаю сниматься в исторических картинах, поскольку это другая атмосфера, другое настроение, и люди, мне кажется, совсем другие. А какие костюмы! Художник по костюмам Гульнара Шахмилова – просто великолепная. Все костюмы – настоящий эксклюзив. Крой, белье, обувь, банты – все детали были продуманы и воссозданы до мелочей, что делает этот фильм чрезвычайно правдоподобным».К воссозданию эпохи авторы картины подошли с особой тщательностью. «Передать ту художественную атмосферу было очень сложно, потому что объектов того времени почти не сохранилось, и нужно было декорировать или искать какие-то компромиссы. Но мы практически не шли на компромиссы, чтобы правдиво показать то время», – говорит Артём Михалков. И удача сопутствовала авторам картины. Основные съёмки проходили в Москве и Санкт-Петербурге – на улицах, в интерьерах и даже в Русском музее, специально закрытом для посетителей на время съёмок. «Это ощущение пустого музея, как будто все эти шедевры – только для тебя, произвело на меня колоссальное впечатление», – признаётся Евгения Дмитриева. «Но моего сына Марка, которого я тогда взяла с собой на съёмки, все эти грандиозные полотна не сильно впечатлили. У меня даже фотография есть, где Марк сидит и смотрит мультики на фоне «Последнего дня Помпеи». Я назвала это фото «Последний день Фиксиков», – смеясь, вспоминает Евгения Дмитриева. Что особенно ценно – съёмочной группе повезло попасть в зал Общества «Динамо», в котором когда-то занимался Валерий Попенченко. «Это была просто находка для нас, – признаётся режиссёр. – Этот зал фактически не изменился с тех времен, художнику-постановщику Сергею Тырину и его команде почти не пришлось ничего менять, только лишь по мелочи. Но самое главное – там сохранился тот дух, который так важен был для меня, для артистов и для всей съёмочной группы». Попенченко был курсантом Ленинградского высшего пограничного военно-морского училища. Эти эпизоды из его жизни съёмочная группа с разрешения Министерства обороны снимала на Ленинградской военно-морской базе в Кронштадте на реальном корабле. А на базе запаса Центрального музея железнодорожного транспорта рядом со станцией Лебяжье под Санкт-Петербургом в реальном вагоне тех лет проходили съёмки поездки маленького Попенченко вместе с мамой в Ташкент. В Ташкентском суворовском училище в возрасте двенадцати лет Валерий Попенченко начал заниматься боксом под руководством Юрия Матулевича-Ильичёва. Сцены из этого периода жизни главного героя авторам картины было важно снимать именно в Ташкенте. Однако на момент начала съёмок этого блока в связи пандемией авиасообщение с Узбекистаном было ещё закрыто. Но благодаря помощи и поддержке Алишера Усманова, который сам родом из Узбекистана, съёмочной группе удалось побывать в Ташкенте и Бухаре и снять всё, что они задумывали. Увы, так не получилось с Токио, где авторам фильма «Мистер Нокаут» очень хотелось бы поработать над сценами Олимпийских Игр 1964 года. Но в Японии был карантин, и приехать туда на съёмки не было никакой возможности, поэтому все олимпийские сцены снимались в Москве. А для сцены финального боя в павильоне киностудии «Мосфильм» были построены масштабные декорации, максимально точно передающие атмосферу спортивного праздника и олимпийского духа, и была собрана массовка из более чем пятисот человек, представляющая зрителей со всего мира. Художник по костюмам Гульнара Шахмилова скрупулёзно изучила и воссоздала то, как выглядели костюмы олимпийцев, их спортивная форма, обувь, вплоть до того, какого цвета были шнурки и подошвы. «Олимпийские игры – самая впечатляющая сцена фильма, – делится Сергей Безруков своими впечатлениями. – Переполненные трибуны, иностранные делегации, судейская коллегия, ринг, максимальное количество подробностей в кадре, – буквально ныряешь в 60-е. Всё внутри сразу заводится, чувствуешь, что всё происходит на самом деле».«В каждую свою работу, по-хорошему, актёр вкладывает какую-то частичку души, даже жизни. Поэтому выход фильма – всегда волнительное событие, ведь тот сценарий, что я читала, и те сцены, которые мы сняли, прошли огромный путь монтажа, цветокоррекции, звукокоррекции и т.д. И, конечно, очень хочется, чтоб то тепло, что было у меня в душе во время съёмок нашего фильма, передалось зрителю и близким мне людям», – говорит Ангелина Стречина. «Это был удивительный съёмочный процесс: очень мягкий, семейный, творческий. Замечательные партнёры, потрясающие объекты, прекрасный режиссёр с очень нежным отношением к людям. И вся работа над фильмом «Мистер Нокаут» сложилась в теплейшее творческое воспоминание. Когда так удаётся – это и есть самое дорогое и ценное в работе», – делится Евгения Дмитриева. «Артём Михалков – невероятного юмора и интеллигентности человек. Он чётко знает, к чему ведёт команду. Но при этом он очень деликатен, очень аккуратен в предложениях, в поправках, в уточнениях, которые вносит. И всегда работает с актёрами как с мастерами, которые знают толк в своём деле. У тебя сразу распахиваются крылья, тебе хочется импровизировать, хочется существовать, хочется выполнить всё на сто процентов. Мне очень понравилось – человечески и творчески – с ним работать, – восхищается Инга Оболдина. – И несмотря на то, что у меня очень маленькая роль, я очень рада, что участвовала в этом проекте. Потому что тут я, можно сказать, прикоснулась к легенде, знакомой мне с детства – к личности Валерия Попенченко». «Артём – очень деликатный режиссёр, но при этом точно знает, как добиться от сцены нужного настроения. К тому же он по-хорошему амбициозен. Его режиссёрский перфекционизм – это огромный плюс для кино, ведь зачастую мы снимаем большие объёмы в тяжёлых условиях, и надо уметь добиваться результата, не снижая планку. У нас было полное взаимопонимание. И в целом, атмосфера во время съёмок была очень правильная: я чувствовал, что работает Команда. Это очень ценно и случается не так часто», – признаётся Сергей Безруков. «Этот фильм мне дорог героями, которые жили в то время. Героями, которые через множество трудностей и жизненных перипетий шли к победе, падали, но вставали. С одной стороны, это сложная история, а с другой – простая: там есть и любовь, и стремления, и взлёты, и падения, и переживания, и победы, – подытоживает Артём Михалков. – Работа над фильмом была достаточно трудной, но я знаю точно, что мы сделали эту работу честно. Это было увлекательное путешествие. И я абсолютно счастлив, что мы его прошли. И хочется скорее показать наш фильм зрителям».