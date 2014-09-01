Свыше 310 миллионов рублей получит КБР на выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет


Свыше 310 миллионов рублей поступит в Кабардино-Балкарию из федерального бюджета на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет. Об этом распорядилось правительство России. По всей стране на эти цели распределили 55 миллиардов. Дополнительное финансирование вызвано тем, что теперь действует новый порядок предоставления выплат: в зависимости от ситуации в семье их размер может быть равен 50-ти, 75-ти либо ста процентам регионального прожиточного минимума ребенка. Отмечу, что в Кабардино-Балкарии пособия на малышей от трех до семи лет получают больше 45-ти тысяч семей с низкими доходами. Чтобы оформить такую выплату, следует подать заявление на портале госуслуг. Можно также обратиться в МФЦ или в органы соцзащиты.

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