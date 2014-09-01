Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2021





От развития экономики, поддержки малого и среднего бизнеса до глобальных климатических исследований и наращивания площади национальных парков. Эти и другие вопросы затронул сегодня Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. В работе форума принимает участие Глава КБР Казбек Коков. Владимир Путин особо отметил: после долгого вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса именно в России проходит первое крупное международное деловое мероприятие. По оценке главы государства, в глобальной экономике сейчас наблюдаются позитивные тенденции. Ожидается, что в этом году рост глобального ВВП будет необычно большим, максимальным с 70-х годов прошлого века. Говоря о борьбе с эпидемией, Путин подчеркнул важность обеспечения широкого, повсеместного доступа к вакцинам от коронавируса на всех континентах. Президент вновь призвал россиян подключаться к массовой иммунизации, отметив, что после применения российских препаратов не зафиксировано ни одного летального исхода. Касаясь вопросов внутренней политики, глава государства поблагодарил субъекты, которые в сложнейших условиях «не взяли паузу» в работе по наращиванию инвестиций в инфраструктуру, территориальное развитие, разработку новых технологий и подготовку кадров, а продолжили работать над улучшением делового климата, вели диалог с бизнесом, привлекали новых инвесторов. Владимир Путин поручил к 2024 году в каждом субъекте России обеспечить прозрачные, предсказуемые и комфортные режимы для бизнеса, частных капиталовложений и запуска новых проектов. Он подчеркнул, что инвестиционный, экономический потенциал есть у каждого региона страны и этот потенциал нужно эффективно реализовать в интересах граждан. Новым инструментом для развития должна стать программа инфраструктурных кредитов, в рамках которой субъекты получат возможность привлечь средства по низкой ставке и на длительный срок. В приоритетном порядке такие ресурсы должны направляться на создание комфортной среды для жизни людей, в обновление населённых пунктов. Отдельно глава государства остановился на необходимости наращивания площади лесов, заповедников, национальных парков, повышения эффективности их использования.