Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
23 мая в Нальчике состоится первый межрегиональный форум креативных индустрий «Креативный Эльбрус»

23 мая в Нальчике состоится первый межрегиональный форум креативных индустрий «Креативный Эльбрус»

20.05.2026 | 13:08
Уже в эту субботу – 23 мая – на площадке Дома Молодежи в Нальчике пройдет межрегиональный форум творческих индустрий «Креативный Эльбрус». Проводится он по поручению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. Форум должен стать отправной точкой для практической реализации закона о креативных индустриях. Нормативный документ в республике приняли в прошлом году. Своим опытом с участниками будут делиться представители высшей школы экономики, агентства стратегических инициатив и других федеральных структур. Ключевая задача – найти решения для продвижения туризма, региональных продуктов и услуг. Один из спикеров – Татьяна ХрапкО – эксперт развития креативной экономики.  На семинаре она расскажет, как объединить дизайн, культуру, медиа и туризм на основе нартского эпоса. Участвовать в «Креативном Эльбрусе» может каждый. Для этого необходимо лишь пройти регистрацию. Анкета доступна в официальном аккаунте форума в национальном мессенджере МАХ.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных