23 мая в Нальчике состоится первый межрегиональный форум креативных индустрий «Креативный Эльбрус»

Уже в эту субботу – 23 мая – на площадке Дома Молодежи в Нальчике пройдет межрегиональный форум творческих индустрий «Креативный Эльбрус». Проводится он по поручению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. Форум должен стать отправной точкой для практической реализации закона о креативных индустриях. Нормативный документ в республике приняли в прошлом году. Своим опытом с участниками будут делиться представители высшей школы экономики, агентства стратегических инициатив и других федеральных структур. Ключевая задача – найти решения для продвижения туризма, региональных продуктов и услуг. Один из спикеров – Татьяна ХрапкО – эксперт развития креативной экономики. На семинаре она расскажет, как объединить дизайн, культуру, медиа и туризм на основе нартского эпоса. Участвовать в «Креативном Эльбрусе» может каждый. Для этого необходимо лишь пройти регистрацию. Анкета доступна в официальном аккаунте форума в национальном мессенджере МАХ.