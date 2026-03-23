23 марта отмечается Всемирный день метеорологии

23.03.2026 | 22:00
Для них эта дата – не просто календарный праздник, а подтверждение важности ежедневного труда. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты, от работы которых зависят жизни миллионов людей, – метеорологи, климатологи и гидрологи. Именно 23 марта ежегодно празднуется Всемирный день метеорологии. Профессиональный праздник учрежден ООН, а в России торжества получили статус официальных лишь в 2008 году. Синоптики, наблюдатели, гидрологи и аэрологи – эти специалисты работают в режиме 24/7, фиксируют изменения погоды, предупреждают о штормах, паводках и заморозках. Среди них и синоптик Ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Екатерина Морозова. Выпускница Ленинградского гидрометеорологического института еще в студенчестве полюбила физику и математику – именно эти дисциплины теперь помогают ей в работе. Своевременный прогноз позволяет спасательным службам, аграриям и коммунальщикам подготовиться к любым капризам природы.   https://t.me/vestikbr
