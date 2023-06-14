23 июня во всех школах КБР пройдут выпускные вечера

Об этом сегодня на рабочей встрече заявил Главе КБР Казбеку Коков министр просвещения и науки КБР Анзор Езаов. Сейчас в республике завершается государственная итоговая аттестация. В этом году ее проходят почти 15 тысяч человек. Основной государственный экзамен сдают 10 454 выпускника 9 классов в 55 пунктах, единый государственный экзамен – 4400 выпускников общеобразовательных или иных образовательных учреждений в 22 пунктах. Основные экзамены уже сданы. В этом году впервые по количеству сдающих информатика обогнала физику. И впервые у нас 5 стобалльников по химии. Кстати, и по итогам Всероссийской олимпиады школьников неплохие результаты - три победителя и один призёр. Ребята смогут поступить по профильным специальностям в ведущие вузы страны без экзаменов. Государственная итоговая аттестация проходит в штатном режиме, технических сбоев нет. Обеспечено взаимодействие со всеми ответственными ведомствами. По завершении экзаменационной кампании 23 июня во всех школах Кабардино-Балкарии традиционно пройдут торжественные церемонии вручения аттестатов и выпускные вечера. Обсудили также и вопросы строительства и капитального ремонта школ. В этом году свои двери откроют три новые школы в Прохладном, Нарткале и Кубе, будут отремонтированы 30 учреждений.