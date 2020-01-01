В следующий понедельник педагоги республики смогут подать заявки на участие в федеральной программе «Земский учитель»





Перечень документов можно найти на сайте правительства. Запустили программу в минувшем году. Это своего рода профессиональный конкурс. Победители соглашаются пять лет работать в селах и малых городах с числом жителей до 50-ти тысяч человек. За это единовременно получают один миллион рублей. В проекте могут участвовать педагоги в возрасте до 55 лет включительно. Обязательно среднее профессиональное или высшее образование. Нужно также соответствовать квалификационным требованиям и отраслевым стандартам. Принимать заявления от претендентов станут с 11 января по 16 апреля. До конца апреля организаторы проведут экспертную оценку документов, выставят каждому баллы и сформируют рейтинг. Победителей назовут в первой половине мая, и затем в течение месяца участники смогут поехать каждый в свою новую школу, чтобы познакомиться с коллегами, больше узнать о конкретных условиях и требованиях. Педагоги должны будут подписать согласие о работе и заключить трудовой договор. В прошлом году в сельские школы Кабардино-Балкарии по программе «Земский учитель» отправились восемь преподавателей – математики, русского и английского языков.