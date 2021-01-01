Эпидситуация по COVID-19





Сто человек сегодня пополнили статистику заразившихся коронавирусом. Сообщение публикует республиканский оперштаб. Выздоровевших 128. Два жителя Дыгулыбгея – мужчина 71-го года рождения и женщина 75-го – скончались. Медицинскую помощь в госпиталях получают уже меньше 1400 пациентов. 85 человек находятся в реанимации. Напомню, среди них не только те, у кого тесты подтвердили наличие коронавирусной инфекции. Врачи напоминают, что COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Очень важно соблюдать меры профилактики: носить маски в людных местах, часто мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. А при повышении температуры необходимо вызвать врача на дом.