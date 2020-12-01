Для учителей будет сокращена бумажная нагрузка





Бумажной возни станет меньше. Минпросвещения России и Рособрнадзор направили во все регионы рекомендуемый перечень документов, который ограничивает бюрократическую нагрузку на учителей.

Обязательными для заполнения остаются четыре основных документа. Это основная образовательная программа для каждого класса, журнал учета успеваемости, журнал группы продленного дня и материалы личного дела учеников. Ведение отчетности, не указанной в перечне, не входит в непосредственные обязанности учителя или классного руководителя, сообщают в Минпросвещения. Такие работы выполняются только с письменного согласия педагога с указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты.

Отчетная нагрузка – одна из самых наболевших проблем учителей. В среднем на подготовку всей документации учитель тратил до 5 часов в неделю. Теперь же преподаватель сможет заниматься творческой частью своей работы, а не бюрократической.