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22 советские награды вручили родственникам героев ВОВ в Баксанском районе

22 советские награды вручили родственникам героев ВОВ в Баксанском районе

06.05.2023 | 11:37
«Это надо – живым»… С таких слов начали церемонию вручения удостоверений к государственным наградам СССР родственникам героев, погибших в Великую Отечественную. В память о тех, кто пал смертью храбрых, – минута молчания. За оборону Кавказа, Сталинграда, Заполярья, за отвагу и победу над Германией… Всего 22 советские награды… Одну из них вручили Лиле Ныровой. Она была младенцем, когда отец – Казим Сижажев – ушел на фронт. Азрет Мечукаев получил награду своего двоюродного брата – Ильяса. Говорит, его вдова приехать не смогла по состоянию здоровья. Рассказывала, что в 43-м муж воевал в Краснодарском крае. Там и погиб. Имя своего Героя теперь знают и в семье Мерзляковых. Чтобы получить награду дяди – Миши Шухастанова, – Людмила приехала со Ставрополья. Раньше было лишь известно, что кто-то из родных сражался с фашистами, но кто именно, обнаружили только теперь. Данные о людях, удостоенных государственных наград за подвиг, нашли в военных архивах Диана и Ахмед Нахушевы. Поиски ведут с 2015-го года. За это время ордена и медали вручили родственникам более чем трехсот героев Великой Отечественной.   https://t.me/vestikbr
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