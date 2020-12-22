22 декабря – День энергетика в России





Сегодня Глава КБР поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса республики с профессиональным праздником. Энергетическая отрасль остается одним из наиболее важных и стабильно развивающихся сегментов экономики, надежно обеспечивающих потребности граждан, промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы, подчеркнул Казбек Коков. Потребление электроэнергии растет ежегодно, однако отрасль успешно справляется с новыми вызовами. Сегодня перед энергетиками республики стоят цели по дальнейшему развитию инфраструктуры, цифровизации, внедрению интеллектуальных систем управления электросетевым комплексом. Руководитель региона выразил уверенность, что благодаря своему профессионализму и целеустремлённости энергетики Кабардино-Балкарии достойно справятся со всеми поставленными задачами.