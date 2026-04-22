22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ленин

22.04.2026 | 13:30
22 апреля 1870 года родился человек, который изменил ход мировой истории. Советский политический и государственный деятель, вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин. Создателю первого в мире социалистического государства сегодня 156 лет. В этот день коммунистические партии России и стран бывшего СССР возлагают цветы к мавзолею и памятникам вождя, проводят торжественные собрания и лекции. Коммунисты Кабардино-Балкарии тоже отметят памятную дату, возложат цветы к памятнику, который появился в Нальчике во второй половине 50-х в самом центре столицы. Для многих поколений советских людей 22 апреля был красным днем календаря — с пионерскими линейками и клятвами. Сегодня люди разного возраста поделятся воспоминаниями о прошлом и мыслями о будущем.   https://t.me/vestikbr
