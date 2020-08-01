Коронавирус в Кабардино-Балкарии продолжают выявлять: за минувшие сутки зарегистрировали 16 новых случаев





Выздоровели еще 17 человек, информирует региональный оперштаб. За весть период недуг смогли побороть более 5900 людей, заболели почти 6300. В специализированном госпитале сейчас находятся 243 пациента, из них 17 – в реанимации. Как отмечают врачи, эпидемиологическая ситуация в республике стабильная, но жителям необходимо помнить: коронавирусная инфекция по-прежнему распространяется. 80 процентов заразившихся переносят ее в легкой и бессимптомной форме. Потому необходима профилактика: в людных местах следует носить маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. При первых симптомах респираторного заболевания позвоните в поликлинику и вызовите врача на дом.