21-го января исполнилось сто лет со дня смерти Владимира Ленина

В этот день у монумента вождю мирового пролетариата на площади Согласия в Нальчике собрались несколько десятков человек. Ветераны труда, члены КПРФ, общественных организаций…
Не помешала даже непогода: с самого утра шел снег с дождем. Вдохновитель Октябрьской революции, основоположник марксизма-ленинизма, создатель и правитель партии большевиков… Декреты Ленина стали социальным прорывом для всего человечества, отметили собравшиеся.
Как было отмечено, сегодня дело Ленина продолжает КПРФ. Только в республике в политической партии состоит более 3 тысяч человек. Завершили митинг возложением цветов.
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