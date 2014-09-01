21-го мая в КБР отметят День памяти адыгов – жертв Кавказской войны





21-го мая в Кабардино-Балкарии отметят День памяти адыгов – жертв Кавказской войны. В городах и районах запланировали целую серию акций.

В полдень в Нальчике состоится возложение цветов к монументу «Древо жизни». В 13 часов в Кабардинском госдрамтеатре им.Шогенцукова представят видеоверсию спектакля «Громовый гул». В соцсетях на страницах библиотек и Домов культуры республики разместят видеоподборку «Песни нашей истории» и литературно-музыкальную композицию «Помнить прошлое и думать о будущем». Запланировали также выпуск объединенного номера газет «Адыгэ псалъэ», «Адыгэ макъ», «Черкес хэку» и «Шапсугия». Помимо этого, состоятся тематические книжные выставки, презентации, часы поэзии, конкурсы рисунков и онлайн-показы музейных экспонатов.