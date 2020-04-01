Число обращений в Многофункциональный центр КБР возросло до тысячи в день

Тысяча обращений в день – такова сегодня нагрузка на Многофункциональный центр Кабардино-Балкарии. Жители республики, находясь в самоизоляции, активно стремятся получить необходимые им государственные услуги.

Посетителей принимают исключительно по предварительной записи. По словам руководителя МФЦ КБР Аслана Афаунова, обращений так много, что в г. Нальчике, г. Прохладном и Баксанском районе прием уже расписан до 10 мая.

Распространение коронавирусной инфекции изменило и привычный режим работы МФЦ. Специалисты обеспечены перчатками и масками. Посетителей стараются распределить в течение дня так, чтобы соблюсти принцип дистанцирования. Перерыв составляет от 20 минут до 1 часа — в зависимости от услуги, на которую человек записывается. Кроме того, во всех филиалах запланированы дополнительные перерывы на санитарную обработку помещений, поэтому в МФЦ советуют приходить строго ко времени, которое указано в талоне.

Телефон для записи можно найти на сайте организации. Консультируют по услугам только дистанционно. Кстати, отвечая на звонок, вам расскажут, как получить желаемый документ в электронном виде, если это возможно, без визита в центр. Такого порядка придерживаются во всех 12-ти филиалах МФЦ, а также в удаленных точках. Он будет действовать до улучшения эпидемиологической обстановки.