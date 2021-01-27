2021 – год трех переписей





2021-й называют годом трех переписей. Друг за другом пройдут всероссийская, а также сельскохозяйственная и экономическая. Последняя коснется представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Проводят ее раз в пять лет. Участие является обязательным. Как отмечают в региональной Службе статистики, бизнесмены должны представить отчеты о своей работе за 20-й год, и сделать это нужно до первого апреля.

Анкету можно заполнить на сайте Росстата, а также на Едином портале госуслуг, в этом случае должна быть электронная цифровая подпись. Если вовремя не представить отчетность, последует административная ответственность. К примеру, для малых предприятий штрафы доходят до 70 тысяч рублей, если нарушение зафиксировано впервые. В Службе статистики обещают, что полученные сведения будут обезличены, защищены от несанкционированного доступа и использованы только в обобщенном виде. Передача информации в иные госорганы исключается.