2000 студентов медицинских вузов и колледжей КБР помогут врачам бороться с распространением ковида в пятую волну

Студенты медицинских вузов и колледжей Кабардино-Балкарии в условиях пандемии работают в лечебных учреждениях республики вместе с врачами и медсестрами, исполняя функции младшего персонала: готовят отделения больниц к приему пациентов, а также помогают пожилым людям в самоизоляции. Студенты Кабардино-Балкарского госуниверситета, изучающие лечебное дело, педиатрию, фармацию, а также ординаторы уже на передовой. Среди студентов вуза около 500 – в сообществе волонтеров-медиков. Первокурсники работают санитарами, те, кто старше, – уже во врачебных бригадах. Ахмед Карданов трудоустроен в одном из антиковидных госпиталей республики. Преподаватели могут пообщаться с ним по видеосвязи. В госпиталях говорят, что студенты работают наравне с опытными специалистами, к делу подходят ответственно и на текущие трудности не жалуются.