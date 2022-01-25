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2000 студентов медицинских вузов и колледжей КБР помогут врачам бороться с распространением ковида в пятую волну

2000 студентов медицинских вузов и колледжей КБР помогут врачам бороться с распространением ковида в пятую волну

25.01.2022 | 15:47
Студенты медицинских вузов и колледжей Кабардино-Балкарии в условиях пандемии работают в лечебных учреждениях республики вместе с врачами и медсестрами,  исполняя  функции младшего персонала: готовят отделения больниц к приему пациентов, а также помогают пожилым людям в самоизоляции.  Студенты Кабардино-Балкарского госуниверситета, изучающие лечебное дело, педиатрию, фармацию, а также ординаторы уже на передовой. Среди студентов вуза  около 500 – в сообществе волонтеров-медиков.    Первокурсники работают санитарами,  те, кто старше, – уже во врачебных бригадах. Ахмед Карданов  трудоустроен в одном из антиковидных госпиталей республики. Преподаватели могут пообщаться с ним  по видеосвязи. В госпиталях говорят, что студенты работают наравне с опытными специалистами, к делу подходят ответственно и на текущие трудности не жалуются.
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