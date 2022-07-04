200 паломников из Кабардино-Балкарии отправились в хадж

Паломники из Кабардино-Балкарии отправились в хадж. В этом году он проходит с 7-го по 12 июля.
По данным Духовного управления мусульман России, в этом году в паломничество отправились более 11 тысяч наших соотечественников. Северному Кавказу выделено 580 мест.
“Желающих попасть в святые места из Кабардино-Балкарии было много”, - говорят в духовном управлении мусульман КБР. Но из-за ограничений получилось туда поехать не всем.
Даже при наличии разрешения на посещение Мекки и Медины паломники обязаны предъявить отрицательный тест на ковид, полученный за 72 часа до въезда в Саудовскую Аравию.
Добавим, что день жертвоприношения приходится на 9 число. Именно тогда в России будут отмечать Курбан-байрам. А к 20-м числам июля все наши паломники вернутся домой.
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