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20 тысяч тонн зерна уже засыпали в закрома КБР

20 тысяч тонн зерна уже засыпали в закрома КБР

29.06.2023 | 11:05
20 тысяч тонн зерна уже засыпали в закрома республики… Таковы промежуточные результаты уборки зерновых, которая проходит сейчас, сообщил Минсельхоз. Первыми её начинают в степной зоне. Озимые ячмень и пшеницу убирают в хозяйствах Терского, Майского, Прохладненского районов. В целом зерновые занимают в республике 60 тысяч гектаров. На сегодня урожай собрали с 10 процентов площадей. Аграрии Кабардино-Балкарии рассчитывают на достойные результаты. Напомню, что в прошлом году зерна вместе с кукурузой получили миллион 300 тысяч тонн. И это было несколько больше, чем в 2021-м. https://t.me/vestikbr
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