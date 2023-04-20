20-го апреля родились режиссер Султан Теуважев и поэт Руслан Ацканов

Заслуженный деятель искусств России и Кабардино-Балкарии Султан Теуважев, родившийся 20-го апреля 32-го года, окончил ГИТИС в Москве и вернулся на родную землю, где посвятил всю свою жизнь сцене: создавал спектакли, в разные годы работал на руководящих должностях в Кабардинском, Русском и Музыкальном театрах. Поставил в целом больше полутора сотен пьес.
В числе наиболее известных работ режиссера «Материнское поле» по Чингизу Айтматову, шолоховская «Поднятая целина», «Тыргатао» и «Эдип» по пьесам Бориса Утижева. В том же ряду – «Любовь под вязами» Юджина О’Нила.
По словам знатоков, лучшими сторонами режиссерского почерка Султана Теуважева были глубокое проникновение в замысел автора, умение ставить четкие задачи перед актерами и добиваться их выполнения…
Режиссер ушел из жизни в конце 2020-го в возрасте 88 лет. 67 из них он отдал беззаветному служению любимому делу – театральному искусству.
Поздравления с днем рождения сегодня принимает поэт Руслан Ацканов. За годы творческой деятельности из-под его пера вышли несколько сборников стихов, сонетов, новелл, рассказов. Особую нишу в творчестве занимают кавказские поэмы Михаила Лермонтова, которые Ацканов перевел на кабардинский язык.
Народный поэт Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, лауреат Государственной премии, педагог и журналист, Руслан Ацканов занят также издательской деятельностью – возглавляет «Эльбрус» – крупнейшее издательство республики.
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