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20-го апреля Казбек Коков обратится с Посланием к Парламенту КБР

20-го апреля Казбек Коков обратится с Посланием к Парламенту КБР

17.04.2023 | 21:16
В ежегодном программном документе Казбек Коков изложит стратегию дальнейшего развития Кабардино-Балкарской Республики, представит итоги работы за предыдущий год. Глава КБР даст оценку общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионе. Послание затронет вопросы политического, экономического, социального характера, перед исполнительными органами власти будут поставлены конкретные задачи на перспективу. К.В. Коков обозначит приоритетные направления деятельности по повышению уровня жизни граждан, развитию экономики, инфраструктуры, поддержке малого и среднего предпринимательства, вопросам кадровой и молодежной политики, повышению качества государственного и муниципального управления. Особое внимание будет уделено теме поддержки военнослужащих, выполняющих боевые задачи специальной военной операции, и их семей. Послание Главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Кокова Парламенту региона будет транслироваться в прямом эфире телеканалов Россия 24 и 1КБР, на странице Главы региона в социальной сети «ВКонтакте» и телеграм-канале «Z Правительство КБР». Начало трансляции 20 апреля в 12:00.
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