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20 фермеров Кабардино-Балкарии получат гранты по программе “Агростартап” в 2022 году

20 фермеров Кабардино-Балкарии получат гранты по программе “Агростартап” в 2022 году

08.07.2022 | 16:34
20 начинающих фермеров Кабардино-Балкарии получат в этом году гранты по программе “Агростартап”, озвучили в министерстве сельского хозяйства по итогам конкурсного отбора. Помощь по этой программе оказывают в рамках нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство”. Общая сумма финансирования превысит 53 миллиона рублей. Благодаря господдержке фермеры займутся производством мяса и молока, овощеводством, выращиванием ягод, переработкой сельхозпродукции. Грант можно направить на покупку земельных участков, производственных помещений, оборудования, а также скота и птицы. Реализовывать свои проекты получатели должны минимум пять лет, добиваясь при этом намеченных результатов. Программа “Агростартап” действует в республике с 19 года и стимулирует к развитию тех предпринимателей, которые делают первые шаги в сельском хозяйстве. https://t.me/vestikbr
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