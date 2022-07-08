20 фермеров Кабардино-Балкарии получат гранты по программе “Агростартап” в 2022 году

20 начинающих фермеров Кабардино-Балкарии получат в этом году гранты по программе “Агростартап”, озвучили в министерстве сельского хозяйства по итогам конкурсного отбора.
Помощь по этой программе оказывают в рамках нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство”. Общая сумма финансирования превысит 53 миллиона рублей. Благодаря господдержке фермеры займутся производством мяса и молока, овощеводством, выращиванием ягод, переработкой сельхозпродукции.
Грант можно направить на покупку земельных участков, производственных помещений, оборудования, а также скота и птицы. Реализовывать свои проекты получатели должны минимум пять лет, добиваясь при этом намеченных результатов.
Программа “Агростартап” действует в республике с 19 года и стимулирует к развитию тех предпринимателей, которые делают первые шаги в сельском хозяйстве.
https://t.me/vestikbr