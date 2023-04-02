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2 апреля - День единения народов России и Белоруссии

2 апреля - День единения народов России и Белоруссии

02.04.2023 | 12:32
Подробнее об этом говорили в Нальчике, на круглом столе в региональном министерстве по делам национальностей. На встречу пригласили представителей общественных и ветеранских объединений, национальных культурных центров. Одна из ключевых составляющих российско-белорусских отношений – межрегиональное сотрудничество. Соответствующий договор подписан и между правительствами КБР и Белоруссии. Регулярно проводятся встречи на высшем уровне. Ежегодно наша республика приобретает свыше ста единиц сельхозтехники: тракторы, сеялки, комбайны… В свою очередь в братскую республику отправляют алмазные инструменты, семенной материал, кондитерские изделия, минеральную воду, консервы. Белорусы, которые живут и трудятся в Кабардино-Балкарии, считают ее второй родиной. Ключевым вопросом на круглом столе стала внешнеполитическая ситуация. Сейчас на Россию и Белоруссию идет беспрецедентное давление Запада, отметили участники встречи. Потому народам двух государств как никогда важно сохранять единство и поддерживать друг друга. Тем более, что опыт совместного противостояния есть – в годы Великой Отечественной, отметили на круглом столе. Архивные данные показывают, жители Кабардино-Балкарии участвовали в партизанском движении на территории Белоруссии, около 100 наших земляков защищали Брестскую крепость. Именно на таких примерах нужно воспитывать подрастающее поколение, прививать ему любовь к Родине, подчеркнули на встрече.   https://t.me/vestikbr
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