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19-летний бизнесмен из Нарткалы победил во Всероссийском конкурсе молодых предпринимателей

19-летний бизнесмен из Нарткалы победил во Всероссийском конкурсе молодых предпринимателей

01.02.2023 | 16:16
Еще совсем недавно Харун Жемухов сидел за партой в первом лицее Нарткалы. А теперь здесь же проводит мастер-класс для начинающих бизнесменов. Год назад он стал индивидуальным предпринимателем. Из множества идей выбрал реализацию семян для получения микрозелени. Это молодые побеги, которые, по словам ученых, обладают непревзойденными полезными свойствами. С этим проектом Харун Жемуховя победил в конкурсе “Молодой предприниматель России” в номинации “Агробизнес”. В качестве награды – предстоящая учеба на курсах для предпринимателей в столице страны. Сейчас в запасниках – больше 80 видов семян, которые, как утверждает Харун Жемухов, выращены в экологически чистых условиях. Редис, горох, брокколи, рукола, сельдерей… В наборах, которые отправляет по почте, – семена, упаковка и субстрат. На начальном этапе консультативную поддержку оказали в центре “Мой бизнес”. Сейчас предприниматель активно продвигает свое дело в социальных сетях. Трудится без выходных. В ближайшее время планирует расширить бизнес и занять еще один склад.   https://t.me/vestikbr
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