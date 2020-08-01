19 человек выздоровели и только 14 заразились коронавирусом за сутки





Но 1 человек – мужчина 31 года рождения из селения Инаркой – скончался, сообщает сегодня оперштаб. Положительная динамика излечения от COVID-19 в республике сохраняется. В госпиталях остается 282 больных. Это и те, у кого коронавирус подтвержден, и те, чьи тесты на эту инфекцию оказались отрицательными. 21 человек из них находится в реанимации. Эпидемиологическая ситуация стабильная, продолжается снижение числа пациентов с тяжелым течением заболевания. Вместе с тем следует понимать, что COVID продолжает циркулировать, говорят врачи. И неустанно напоминают о мерах профилактики: соблюдении масочного режима, частом мытье рук и дистанции в людных местах.