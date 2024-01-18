18 января 100 лет исполнилось бы ветерану ВОВ Николаю Двуреченскому

Двуреченского призвали в армию в июне 42-го. Окончил военное училище в Куйбышеве, воевал на Днепре и Ленинградском фронте, освобождал Выборг… В апреле 45-го за форсирование Одера получил звание Героя Советского Союза. После демобилизации в 47-м году направили в Нальчик, где трудился в партийных и комсомольских организациях.
Больше десятка лет возглавлял Кабардино-Балкарский совет по туризму. Это был период, когда курорты Кабардино-Балкарии очень активно развивали... Выдержку из производственной характеристики Николая Двуреченского представили в Архивной службе республики.
Под руководством Николая Двуреченского Кабардино-Балкарский совет по туризму разработал больше трех десятков всесоюзных и местных туристских маршрутов. Не стало Героя Советского Союза осенью 79-го года.
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