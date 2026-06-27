18 выпускников КБР получили 100 баллов на ЕГЭ

В Кабардино-Балкарии 18 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ. Среди них есть те, кто заработал высший результат сразу по двум дисциплинам.
Ксения Базарова из села Прималкинского сдала экзамен по литературе на высший балл. До итоговой аттестации она участвовала в профильных проектах: стала лауреатом международного конкурса эссе «Великая Отечественная война в судьбе нашего народа» и призером районного этапа «Без срока давности». По словам стобалльницы, данный результат – итог системной подготовки в течение года.
Высший балл по литературе получили еще шестеро выпускников. Также в республике есть стобалльники по русскому языку, физике, химии, истории и обществознанию.
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