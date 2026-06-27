Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
18 выпускников КБР получили 100 баллов на ЕГЭ

18 выпускников КБР получили 100 баллов на ЕГЭ

27.06.2026 | 08:50
В Кабардино-Балкарии 18 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ. Среди них есть те, кто заработал высший результат сразу по двум дисциплинам. Ксения Базарова из села Прималкинского сдала экзамен по литературе на высший балл. До итоговой аттестации она участвовала в профильных проектах: стала лауреатом международного конкурса эссе «Великая Отечественная война в судьбе нашего народа» и призером районного этапа «Без срока давности». По словам стобалльницы, данный результат – итог системной подготовки в течение года. Высший балл по литературе получили еще шестеро выпускников. Также в республике есть стобалльники по русскому языку, физике, химии, истории и обществознанию.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных