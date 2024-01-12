1,8 млн россиян поставили свои подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина

Об этом сообщили в избирательном штабе Главы государства.
Документы доставили в Москву из всех 89 регионов страны. И сбор подписей продолжается. В Кабардино-Балкарии основной пункт расположен в Нальчике в Доме профсоюзов. Ежедневно десятки граждан заполняют здесь подписные листы и тем самым выражают поддержку действующему Главе государства.
Напомним, что свои пожелания и предложения Владимиру Путину россияне могут направить, позвонив в единый кол-центр либо написав по адресу электронной почты. Можно также обратиться в общественную приемную в столице России. Данные вы видите сейчас на экране.
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