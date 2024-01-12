Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
1,8 млн россиян поставили свои подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина

1,8 млн россиян поставили свои подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина

12.01.2024 | 17:00
Об этом сообщили в избирательном штабе Главы государства. Документы доставили в Москву из всех 89 регионов страны. И сбор подписей продолжается. В Кабардино-Балкарии основной пункт расположен в Нальчике в Доме профсоюзов. Ежедневно десятки граждан заполняют здесь подписные листы и тем самым выражают поддержку действующему Главе государства. Напомним, что свои пожелания и предложения Владимиру Путину россияне могут направить, позвонив в единый кол-центр либо написав по адресу электронной почты. Можно также обратиться в общественную приемную в столице России. Данные вы видите сейчас на экране.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных