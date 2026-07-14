18 июля на ипподроме разыграют Дерби Кабардино‑Балкарии

В столице республики готовятся принять одно из главных спортивных событий сезона. 18-го июля здесь разыграют Большой Нальчикский приз – Дерби Кабардино-Балкарии. В этот день на главной скаковой дорожке республики пройдут заезды для лошадей чистокровной верховой, арабской и ахалтекинской пород.
В программе – заезды на традиционные и именные награды, включая Кубок Николая Насибова. Главным испытанием для трехлетних скакунов станет классическая дистанция в 2400 метров.
Помимо спортивной части, организаторы подготовили культурный блок: арт-площадки, выступления творческих коллективов республики, а для юных посетителей – тематические мастер-классы.
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