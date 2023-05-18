18-го мая в стране празднуют Международный день музеев

Этот праздник значится в календаре полутора сотен стран. Мы же расскажем о главном хранилище истории Кабардино-Балкарии – Национальном музее.
Открыли его в 1921 году. Тогда в музее было чуть больше тысячи экспонатов. Сегодня их – свыше 150 тысяч. Это предметы, по которым можно изучать историю, культуру, археологию региона. Здесь представлены по-настоящему уникальные артефакты.
Высокую ценность представляют также вещи, связанные со знаменитыми уроженцами Кабардино-Балкарии. Более подробно о «богатствах» в хранилищах и выставочных залах Национального музея мы расскажем в наших следующих выпусках.
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