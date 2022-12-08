176 млн куриных яиц произвели в хозяйствах КБР на начало декабря

На птицеферме сельхозпредприятия в Ново-Ивановском кур – десятки тысяч. Птичница Оксана Косенко относится к ним особо бережно и даже с любовью, ведь это – несушки: как за ними будешь ухаживать, такой продукт в итоге и получишь. Кур здесь разводят трех пород: кучинская юбилейная, адлерская серебристая и московская черная.
Адлеровскую серебристую выбрали потому, что по всем параметрам, начиная с яйценоскости, она не уступает зарубежным. Всего кур-несушек в хозяйстве более 40 тысяч. Инкубационных цыплят доращивают в одних помещениях, затем молодняк переводят в другие. Яйца курица несет, начиная с 140 дня жизни.
Главный ветврач сельхозпредприятия Александр Чирсков рассказывает, что на производстве применяют целый комплекс медицинских процедур: кур прививают, лечат от вирусных и бактериальных инфекций. И, конечно, разрабатывают сбалансированный рацион – от него зависит качество желтка, отчасти толщина и прочность скорлупы, да и в целом – здоровье птицы.
Сегодня численность поголовья птицы во всех хозяйствах республики – около четырех миллионов. И количество кур-несушек неуклонно растет. По сравнению с прошлым годом в республике произошел двухпроцентный рост производства яиц, говорят в Минсельхозе. При этом большинство поголовья птицы содержится в крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах. Эксперты видят большие перспективы в развитии этого направления сельхозпроизводства.
https://t.me/vestikbr