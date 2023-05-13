home
Главная
>
Новости
>
172 млн рублей поступят в 2023 году в КБР на поддержку производителей зерна

172 млн рублей поступят в 2023 году в КБР на поддержку производителей зерна

13.05.2023 | 07:57
Постановление об этом издали в российском правительстве. Деньги на компенсацию части затрат аграриев распределили по 65-ти регионам. Общая сумма вливаний в отрасль – 10 миллиардов рублей. Благодаря финансовой поддержке государства, работники АПК смогут компенсировать до половины своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Принятое решение должно способствовать сохранению стабильности на зерновом и продовольственном рынке страны, считают в кабинете министров… Добавим, что в этом году сельхозпроизводителям Кабардино-Балкарии окажут поддержку на сумму, превышающую два миллиарда рублей.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных