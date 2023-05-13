172 млн рублей поступят в 2023 году в КБР на поддержку производителей зерна

Постановление об этом издали в российском правительстве.
Деньги на компенсацию части затрат аграриев распределили по 65-ти регионам. Общая сумма вливаний в отрасль – 10 миллиардов рублей. Благодаря финансовой поддержке государства, работники АПК смогут компенсировать до половины своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
Принятое решение должно способствовать сохранению стабильности на зерновом и продовольственном рынке страны, считают в кабинете министров… Добавим, что в этом году сельхозпроизводителям Кабардино-Балкарии окажут поддержку на сумму, превышающую два миллиарда рублей.
https://t.me/vestikbr