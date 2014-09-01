17-го сентября с восьми утра заработал Центр общественного наблюдения в Нальчике





Его развернули на площадке Общественной палаты республики. По сути он является штабом по наблюдению за выборами. В тот же день с его работой ознакомился Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Отмечено, что это первые выборы, которые проходят при таком сопровождении общественного контроля. За избирательными участками можно наблюдать в онлайн режиме на информационном табло и затем в записи.

Порядка 80 процентов участков обеспечены камерами видеонаблюдения. Три дня, пока длится голосование, они будут работать в круглосуточном режиме. Глава Кабардино-Балкарии подчеркнул, что работа Центра общественного наблюдения важна не только для представителей партий, которые участвуют в выборах, но и для органов власти.