17 человек заразились, 16 выздоровели от COVID-19





Таковы данные оперштаба на сегодняшний день. В госпиталях получает медицинскую помощь 232 пациента, 17 из них всё ещё остаются в реанимации. Врачи говорят о снижении числа пациентов с тяжелым течением заболевания, нуждающихся в госпитализации. Вместе с тем следует понимать, что коронавирусная инфекция продолжает циркулировать, 80 процентов заразившихся переносят ее в лёгкой и бессимптомной форме. Необходимо соблюдать меры профилактики: это масочный режим в людных местах, часто мытье рук, дистанция, а также избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры – вызвать врача на дом.