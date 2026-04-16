Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
17 апреля в КБР — региональный этап ярмарки «Работа России»

16.04.2026 | 13:30
В Кабардино-Балкарии 17 апреля пройдёт региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Свои предложения представят больше ста работодателей – от малого бизнеса до крупных корпораций. Всего подготовили около двух тысяч вакансий – от водителя и бухгалтера до инженера и IT-специалиста. Жители республики смогут не только найти работу, но и узнать о переобучении, получить консультацию специалистов службы занятости. Ярмарка будет работать одновременно на нескольких площадках: в Государственном концертном зале, в КБГУ и в гуманитарно-техническом колледже. В КБГУ организуют «Фестиваль профессий» для школьников и студентов. В гуманитарно-техническом колледже проведут мастер-классы по управлению беспилотниками, составлению фоторобота, Lego-конструированию и цифровые лаборатории. Карьерные консультанты и независимые эксперты помогут соискателям определить перспективные отрасли и спланировать карьерный путь. Ярмарки, круглые столы и мастер-классы также пройдут во всех филиалах Центра занятости. Вход свободный.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных