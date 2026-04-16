17 апреля в КБР — региональный этап ярмарки «Работа России»

В Кабардино-Балкарии 17 апреля пройдёт региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
Свои предложения представят больше ста работодателей – от малого бизнеса до крупных корпораций. Всего подготовили около двух тысяч вакансий – от водителя и бухгалтера до инженера и IT-специалиста.
Жители республики смогут не только найти работу, но и узнать о переобучении, получить консультацию специалистов службы занятости. Ярмарка будет работать одновременно на нескольких площадках: в Государственном концертном зале, в КБГУ и в гуманитарно-техническом колледже.
В КБГУ организуют «Фестиваль профессий» для школьников и студентов. В гуманитарно-техническом колледже проведут мастер-классы по управлению беспилотниками, составлению фоторобота, Lego-конструированию и цифровые лаборатории. Карьерные консультанты и независимые эксперты помогут соискателям определить перспективные отрасли и спланировать карьерный путь. Ярмарки, круглые столы и мастер-классы также пройдут во всех филиалах Центра занятости. Вход свободный.
