160 семей из Кабардино-Балкарии получили субсидии по социальному контракту





Сто шестьдесят семей в Кабардино-Балкарии получили в первом квартале субсидии по социальному контракту. Правительство России в этом году расширило функции программы. К слову, сейчас средства можно направлять на покупку одежды, обуви и товаров, также на различные услуги, в том числе юристов или бухгалтеров. Начинающие бизнесмены также смогут использовать субсидию для пополнения материально-производственных запасов и для выплаты арендой платы помещений. Рассчитывать на помощь в рамках социального контракта могут малоимущие семьи, в которых средний доход на человека не превышает прожиточного минимума. Правительство России обозначило ориентиры для регионов: не меньше 20 процентов контрактов должны быть направлены на помощь людям в трудоустройстве, столько же – на развитие личного подсобного хозяйства и 30 процентов – на преодоление трудной жизненной ситуации. Обратиться за такой поддержкой можно в органы соцзащиты или в Многофункциональные центры. Специалисты подготовят программу адаптации и предложат один из вариантов социального контракта. По словам Минтруда, задача программы – не просто дать людям денег, а помочь им преодолеть кризисную ситуацию и перейти на самообеспечение.