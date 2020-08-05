16 заболели – 18 выздоровели. Оперштаб обновил ежедневную статистику по коронавирусу



В госпиталях республики сейчас находятся 282 пациента. Из них 21 человек в реанимации. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась еще одна женщина – нальчанка 68-го года рождения. Таким образом, число ушедших из жизни по этой причине на сегодня – 72. Всего заболели 6055 человек. Больше 90 процентов уже выздоровели. В оперштабе констатируют: эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная.
За все время в республике провели больше 126-ти тысяч тестов. За минувшие сутки – около тысячи. Несмотря на то, что случаев заражения стало значительно меньше, процесс распространения инфекции не прекратился, подчеркивают эксперты.
Чтобы снизить риски – и сейчас, и предстоящей осенью – нужно следовать правилам, которые так хорошо знакомы, но от этого не потеряли эффективность. Следует соблюдать дистанцию, в людных местах носить маски и перчатки, использовать антисептики, чаще проветривать помещения и дезинфицировать поверхности.

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