16 тысяч пожилых жителей КБР получили помощь в ходе акции «Мы вместе»

Больше 16 тысяч пожилых жителей Кабардино-Балкарии получили помощь волонтеров в ходе акции «Мы вместе», которую ОНФ и «Волонтеры-медики» организовали по всей стране в период распространения коронавируса.

Штаб создали и в Кабардино-Балкарии. Пожилым и маломобильным гражданам помогают покупать продукты и лекарства, оказывают безвозмездную продовольственную помощь. К 9 мая живущим в республике ветеранам Великой Отечественной войны добровольцы передали подарки. В крупных магазинах организовали благотворительный проект «Тележка добра».

Также участники акции поддержали работников инфекционных госпиталей. Активисты доставляли антисептики и сладости в медучреждения Нальчика, где лечат зараженных коронавирусом. На сегодня на сайте акции «Мы вместе» зарегистрированы больше 250 добровольцев из Кабардино-Балкарии.