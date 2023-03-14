16 марта в КБР стартует акция “Сад памяти”

Цель акции – высаживать деревья с мыслями о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной. Запустили ее в 20-м году. За это время подключились больше пяти миллионов человек в полусотне стран мира.
В результате 95 миллионов деревьев обогатили зеленый покров Земли. Организуют процесс «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Поддержку оказывают Минприроды, Рослесхоз, общественные движения и региональные власти. Кабардино-Балкария – постоянный участник «Сада памяти».
В прошлом году в республике в результате акции появилось 220 тысяч деревьев. В нынешнем старт наметили на 16 марта. В этот день все желающие соберутся в Нальчике в парке Победы.
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