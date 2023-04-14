16 апреля православные христиане отметят праздник Воскресения Христова - Пасху

Всенощные бдения в храмах начнутся около 11-ти вечера накануне – в Великую субботу. Во время службы будет совершен крестный ход. В церквях зазвенят колокола. Праздновать верующие будут на протяжении всего воскресенья…
Для удобства горожан администрация Нальчика организует бесплатный подвоз жителей к храму Марии Магдалины на ул.Мальбахова и к церкви Симеона Столпника на Пятигорской. Спецтранспорт начнет движение 15 апреля в 22:30. Маршруты проложили из микрорайонов «Искож», «Горный» и «Александровка». Развезут верующих по домам, начиная с пяти утра в воскресенье.
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