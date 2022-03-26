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1500 камер видеонаблюдения будут установлены в Кабардино-Балкарии до конца года

1500 камер видеонаблюдения будут установлены в Кабардино-Балкарии до конца года

26.03.2022 | 13:12
В Кабардино-Балкарии до конца 2022 года будет установлено 1500 новых камер видеонаблюдения. В настоящее время в республике насчитывается 1020 камер. За последнюю неделю в районах республики появились 6 новых камер видеонаблюдения. Две из них установлены в Майском, столько же в станице Александровская и еще две камеры - в селении Лечинкай на пересечении улиц Канукоева и Байсултанова. Камеры видеонаблюдения позволяют осуществлять мониторинг дорожной обстановки в режиме реального времени, с целью содействия в обеспечении безопасности граждан и гостей республики. Основные приоритеты комплекса «Безопасная республика» — это содействие в повышении уровня безопасности дорожного движения и транспортной инфраструктуры, - сообщает Минтранс КБР.
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