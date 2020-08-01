15 заболевших, 19 выздоровевших… Республиканский оперштаб опубликовал статистику по коронавирусу за сутки





Эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. За счет того, что зараженных стало меньше, в разы сократилось и количество тестов. Если месяц назад в сутки их делали около тысячи трехсот, то сейчас чуть больше пяти сотен. Сократилось и количество пациентов, которые переносят болезнь в тяжелой форме. В стационарах остаются 285 жителей. Медики подчеркивают: это в том числе и те, у которых тест на коронавирус дал отрицательный результат. В сравнении с данными за четвертое июля – почти на 900 госпитализированных меньше. 23 человека сейчас в реанимации. Всего инфицированных чуть больше шести тысяч, 90 с лишним процентов с недугом справились окончательно. Вместе с тем Роспотребнадзор настоятельно рекомендует не пренебрегать мерами профилактики: в людных местах надевать маски, чаще мыть руки, а если такой возможности нет, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию, все еще избегать объятий и рукопожатий. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, по количеству заболевших Кабардино-Балкария на 43-м месте среди регионов России, по числу ежедневных случаев – на 70-й позиции.